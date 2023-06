La situazione allenatore è al primo posto delle discussioni in casa Napoli, però c'è anche un'altra situazione da dover affrontare, perché c'è la clausola di Kim che il Manchester United è pronto a pagare. Così bisogna anche guardarsi attorno, pensare al futuro, ad un eventuale sostituto.



Stando a quanto riporta oggi Il Mattino, Kim avrebbe già accettato l'offerta da 9 milioni a stagione dello United. Al suo posto il Napoli segue David Hancko, ex Fiorentina e oggi in forza al Feyenoord. Il club olandese lo valuta 23 milioni, gli azzurri vogliono chiudere a 18.