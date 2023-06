Il Napoli sonda i sostituti di Kim Min-jae. In cima alla lista ecco David Hancko, classe '97 ex Fiorentina e oggi in forza al Feyenoord. I partenopei lo puntano per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Dopodiché, sul taccuino sono presenti Ko Itakura, classe '96 del Borussia Monchengladbach ma anche Hiroki Ito, mancino classe '99 dello Stoccarda.