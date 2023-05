Il difensore del Napoli, Kim Min-jae, ha parlato alla tv coreana Kfatv e ha commentato l'emozione del grande trionfo in campionato: "Lo scudetto è stato come raggiungere un traguardo molto sudato. Mi chiedo se riuscirò a rivivere le stesse scene in futuro. Vedendo i tifosi gioire e festeggiare per strada mi sono reso conto per davvero che avevamo vinto. Mi sento bene, il duro lavoro è stato ripagato. Ora festeggiamo tutti insieme".