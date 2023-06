Kim è ai saluti, il Manchester United è pronto a pagare la clausola di quasi 60 milioni di euro per portarlo via da Napoli. Una sola stagione, che però lo ha portato ad essere il miglior difensore della Serie A. Neanche il tempo di festeggiare ed è subito partenza, prima per il ritorno in patria.



Era tutto già pronto, la ditta di trasloco ieri è arrivata nei pressi dell'abitazione di Kim per portare via i pacchi già preparati. Ieri il difensore del Napoli è arrivato in Corea, dovrà svolgere il servizio militare prima del rientro in Europa. Non dovrebbe essere in Italia, molto probabilmente direttamente in Inghilterra per il suo trasferimento oramai prossimoal Manchester United. Lo riporta oggi Il Mattino.