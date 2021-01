, difensore del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le parole del senegalese:- "Viviamo un momento strano, siamo un po' in difficoltà però dobbiamo pensare al campo e dobbiamo dare di più perché sappiamo di essere una squadra forte. Capisco il dispiacere della gente quando perdiamo partite come quella di Verona. Questo è un gruppo con una qualità straordinaria e dispiace ancora di più a noi. Dobbiamo rialzare la testa come abbiamo fatto già giovedì e continuare su questa strada perché è quella giusta. L'obiettivo è colmare i difetti del girone d'andata per avvicinarci di più alle prime in classifica".- "È una delle rose più forti in cui ho giocato. Anche in panchina abbiamo giocatori di livello, capaci di fare la differenza. Quello può darci una spinta in più, un aiuto. Dobbiamo essere consapevoli di poter fare di più e continuare a crederci perché con entusiasmo potremo fare qualcosa di grande".- "Ho visto la palla arrivare velocemente, non ci ho pensato troppo. Sono contento per il gol ma era fondamentale la vittoria, volevo vincere a tutti i costi e volevamo passare il turno. Le vittorie sono importanti perché portano sempre una bella atmosfera".- "Io faccio gol per aiutare la squadra. La fortuna che ho è che sono bei gol, ma ciò che conta di più è vincere perché quando succede siamo tutti più felici, dallo staff, passando per noi giocatori fino ai tifosi. Voglio rivedere quella gioia che vedo ogni giorno, festeggiare tutti insieme è ciò che mi piace. Dobbiamo ripeterlo ancora di più".- "Mi aspetto una partita difficile come tutte quelle di Serie A. Di fronte ci sarà una squadra in difficoltà che darà tutto per prendere i tre punti però penso che noi ne abbiamo più bisogno di loro. Per vincere dovremo essere pronti, verranno qui per metterci in difficoltà".- "Il mister ci aiuta, ci dà la spinta. Lui veramente pensa solo allo staff, ai giocatori. È questa la sua forza, dà la fiducia a tutti. Ora vuole vedere i risultati di quello che ci ha dato nell'ultimo anno e noi dobbiamo rispondere dando tutto. Penso non abbia alcun dubbio sulla qualità del gruppo. Dobbiamo far vedere che siamo una grande squadra e che possiamo lottare con le prime in classifica".- "Giocare con il 4-3-3 o il 4-2-3-1 cambia, questo è vero. Ma è più importante che tutti i giocatori sappiano cosa fare. Credo il mister lo stia spiegando bene cosa si aspetta. Per me la cosa più importante è non prendere gol, nell'ultimo periodo ne stiamo subendo un po' troppi. Dobbiamo tornare come eravamo a inizio stagione. Vogliamo essere la miglior difesa del campionato e dobbiamo rimetterci al lavoro per riuscirci, dato che davanti possono segnare in ogni momento. Se ritroviamo questa solidità allora saremo davanti con tutti".- "Sappiamo di averne troppe. Dobbiamo gestire meglio le partite e anche se non possiamo vincerle dobbiamo almeno strappare un pareggio. Dobbiamo avere la mentalità di conquistare punti. Vero che abbiamo la seconda miglior difesa ma vogliamo essere la prima. Dobbiamo restare concentrati e saper leggere meglio le partite perché ci sono state alcune sconfitte immeritate. Serve trovare equilibrio".- "Io non guardo mai chi c'è dietro, ma solo chi c'è davanti perché lo voglio dietro di me. Meno squadre ho davanti e meglio è. Io vedo la classifica così. Abbiamo sbagliato alcune partite nel girone d'andata ma vogliamo riscattarci".- "Per me è un bene, mi piace giocare. Anche se è difficile a livello fisico. Sappiamo che il mese di febbraio sarà duro per noi, tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Dobbiamo essere pronti da questa domenica. Le vittorie poi chiamano altre vittorie".- "È più importante fare beneficenza senza farlo sapere. Tutti i giocatori danno il contributo a questa città, non sono l'unico a farlo. Questa è la cosa più bella".