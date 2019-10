Kalidou Koulibaly, centrale del Napoli, parla nel post-gara con la Spal:







“Peccato perché volevamo portare a casa i tre punti. Siamo riusciti a segnare subito, ma dobbiamo pensare a prendere meno gol. Se non prendiamo gol oggi saremo riusciti a vincere facilmente, dobbiamo gestire meglio le partite e dobbiamo fare meglio tutti.Se non prendiamo gol oggi possiamo vincere più facilmente. Loro poi si sono messi tutti sulla difensiva facendo barricate in undici. Cosa ci diremo domani? C’è molta rabbia perché vogliamo vincere le gare, il mister non ha bisogno di parlare. Noi vogliamo sempre vincere ma oggi abbia sbagliato.Diversi in Champions e in Italia? Non sono d’accordo, in Europa devi spendere tante energie ed il campionato italiano è diventato molto complicato. Contro queste squadre non basta il talento, serve anche tanta corsa. Dobbiamo migliorare in difesa e non prendere gol”. E sull’Atalanta: “E’ una gara molto importante, giocano bene ma noi possiamo vincere contro tutti al San Paolo. Dobbiamo impegnarci un po’ di più e dimostrare che siamo una grande squadra. Sappiamo che possiamo fare meglio, subire gol fa sempre rabbia e vogliamo che non accada più”.