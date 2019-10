Il Napoli torna ad allenarsi in vista dell'impegno con l'Hellas Verona alla ripresa del campionato, di seguito il report degli azzurri.



"Il Napoli ha ripreso nel pomeriggio gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 19 ottobre con Napoli-Verona, ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha svolto riscaldamento in avvio con l'ausilio di ostacoli bassi. Successivamente torello, posizionamento tattico e svolgimento di gioco a tutto campo. Di seguito partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro. Koulibaly è rientrato dagli impegni con la Nazionale ed ha svolto lavoro con il gruppo. Domani ancora seduta pomeridiana".