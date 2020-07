Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli. Ecco le sue parole, a partire dall'episodio che lo ha visto protagonista contro il Parma in occasione dell'ultimo rigore: "Non ho commesso alcun fallo da rigore su Kulusevski. Ho chiesto all’arbitro di guardare il Var".



SU GATTUSO - "Ha ragione mister Gattuso, a volte ci manca la mentalità. Ma grazie ai suoi consigli miglioreremo anche sotto quest’aspetto".



SASSUOLO - "Con il Sassuolo gara giusta per testarci in vista del Barcellona. Abbiamo le nostre chance e non dovremo sbagliare con i blaugrana".



SCUDETTO - "Vincere a Napoli è speciale, per lo Scudetto vedremo la prossima stagione. Sarebbe bello restare a vita ma non voglio illudere nessuno. Sono nel progetto, a fine stagione parlerò con la dirigenza. Ora testa al campo al 100%".



OSIMHEN - "L’ho sentito, mi ha chiesto del razzismo in Italia e a Napoli. Gli ho detto che a Napoli può star tranquillo, deve pensare positivo. Porte aperte per lui, vedrà che i tifosi azzurri sono fantastici".