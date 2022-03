Rinnova o non rinnova? A Napoli è il futuro di Kalidou Koulibaly, a un anno dalla scadenza del contratto. La volontà del giocatore è quella di restare bandiera del club ma il ridimensionamento costi non permette certezze. E allora Fali Ramadani valuta come sempre il mercato. Anche la Juve si è mossa per una richiesta di informazioni, non la prima in questi anni nei confronti del difensore senegalese.