Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha commentato a DAZN il pareggio contro l'Inter: "Potevamo fare un po’ di più, nel secondo tempo abbiamo subito troppo. Siamo andati indietro e loro hanno fatto un eurogol perché da quella posizione era davvero difficile. Ma potevamo fare un po’ meglio, ma dobbiamo essere contenti perché un punto contro l’Inter è un punto importante".



Sull'obiettivo scudetto: "Dobbiamo continuare a crederci perché abbiamo fatto un buon lavoro finora, peccato che abbiamo preso questo gol perché credo che avremmo portato a casa i tre punti ma non dobbiamo continuare a lavorare perché c’è ancora qualcosa da fare ma non dobbiamo mai mollare, è quello l’importante. Dobbiamo finire come minimo tra le prime quattro, tutto quello che arriva in più e bonus e noi vogliamo credere nel sogno".