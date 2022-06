"Dove giocherò in futuro? Ancora non lo so. Non voglio mentirvi, per cui dico che vedremo nei prossimi giorni". Nessuna certezza dell'addio, ma allo stesso tempo nessuna conferma di permanenza. Il futuro di Koulibaly è in bilico, il suo contratto scadrà tra un anno (giugno 2023) e. Attualmente il giocatore percepisce 6 milioni di euro l'anno, De Laurentiis è disposto ad offrirgli un nuovo contratto con un ingaggio al ribasso. Ma non è proprio nei piani di Koulibaly, che(tra un mese compirà 31 anni)Quest'ultima ipotesi difficilmente accadrà dato che il Napoli ha bisogno di ridurre il tetto ingaggi tagliando quanto più possibile. La rivoluzione è già iniziata e il ds Giuntoli si sta muovendo in maniera molto attiva sul mercato. Kvaratskhelia e Olivera i due colpi già annunciati, ora si lavora per arrivare quanto prima a Ostigard del Brighton (andrebbe a sostituire Tuanzebe, che non ha convinto).- Il Napoli comunque riflette,Ma una cessione già in questa sessione di mercato è uno scenario da prendere in considerazione. Difficile da sostituire, ma in un modo bisognerà pur andare avanti. Il nome più forte in Serie A è quello di. Può rappresentare il giusto erede, ma è vero che il costo del cartellino non sarà troppo agevole per i piani economici di De Laurentiis.- Sul taccuino di Giuntoli ci è finito ormai da tempo Marcos. Il difensore italo-argentino si è messo in mostra ancor di più quest'anno arrivando in finale di Conference League con il Feyenoord.ma un investimento sarà sicuramente fatto per sopperire, eventualmente, ad una partenza "pesante" come quella di Koulibaly.- Chiaramente non esiste un solo obiettivo, diversi sondaggi ne sono stati fatti. In primis per Jhon, difensore classe '98 del Genk. Proprio da dove arrivò Koulibaly otto anni fa.. Il giocatore non è più incedibile come un anno fa, ma potrebbe nascere la concorrenza dell', che tiene i fari puntati sul colombiano.sudcoreano classe '96 in forza al Fenerbahce. Ci aveva già provato a gennaio, quando con la partenza di Manolas il Napoli cercava un nuovo innesto, ma alla fine la scelta è ricaduta su Tuanzebe. Chissà che non possa essere la volta giusta.