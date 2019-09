Il Corriere dello Sport ha intervistato Kalidou Koulibaly:



«Viva viva ‘o Senegal», cantava Pino Daniele trent’anni fa.

«Napoli non ti tollera, ti ama. Ne ho avuto testimonianza e ripetutamente, non solo nei momenti felici che ti regala il calcio ma anche nella quotidianità. Una delle giornate dure, quella dopo l’autorete con la Juventus, me l’ha addolcita la gente».



A proposito, si è ripreso?

«Molto in fretta».



La Juventus è anche altro: il gol dell’1-0 del 22 aprile.

«Ho sentito vibrare Napoli in ogni angolo del Mondo».



Perdoni la banalità: chi vincerà lo scudetto?

«Il Napoli. E lo scriva. Noi ci crediamo, la sconfitta di Torino non lascia tracce. E poi il campionato è appena cominciato».