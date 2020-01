Kalidou Koulibaly salta l’Inter e non solo. L’infortunio accusato è più serio del previsto e si allontanano le possibilità di vederlo in campo nel posticipo di lunedì alle 20.30. Il difensore anche ieri non si è allenato col gruppo e ha continuato con le terapie del caso. L’infortunio muscolare patito nei minuti iniziali della gara col Parma, è serio e, secondo La Gazzetta dello Sport, non basterà un mese per rimetterlo in sesto. Terapie anche per Nikola Maksimovic, che va verso il forfait per il match. Gattuso ha a disposizione solo Manolas e Luperto per la sfida con l’Inter, l’alternativa è Di Lorenzo centrale. In dubbio per la sfida con l’Inter anche Dries Mertens, che ieri ha svolto differenziato e non si è ancora allenato in gruppo dopo la sosta natalizia.