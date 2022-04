La sconfitta del Napoli contro la Fiorentina pesa tanto. Gli azzurri non dovevano commettere passi falsi, considerando soprattutto l'Inter che sembra essere in gran ripresa. C'è un'aria di delusione in città, la sensazione di un altro treno - come quello del 2018 - che è andato via. C'è chi invece vuole tenere alta la concentrazione e non ha minimamente intenzione di arrendersi, come Koulibaly.



"Mancano ancora tante partite, chi non crede nello scudetto esca dallo spogliatoio". Questo l'appello di Koulibaly per continuare a lottare nelle sei finali che vedranno il Napoli impegnato in campo nella lotta al titolo. Lo riporta Tuttosport.