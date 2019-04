Secondo la Gazzetta dello Sport, Kalidou Koulibaly non è sazio della doppietta segnata al Chievo e vuole segnare all'Arsenal: "In particolare il difensore senegalese – adorato dalla gente del San Paolo per classe e generosità – viene dalla doppietta di domenica scorsa a Verona e poi vuole cancellare quell’autogol dell’andata all’Emirates (sul tiro di Torreira) che oggi pesa molto sull’esito della sfida"