Torna il Napoli delle grandi occasioni, al netto delle indisponibilità di Hirving Lozano che ha terminato anzitempo la sua stagione e di Mario Rui: contro l'Inter al Maradona il tecnico Luciano Spalletti, al centro di molte voci sul suo futuro dopo la conquista dello scudetto, è orientato a schierare il miglior undici possibile.



LE SCELTE - Torna Meret in porta e torna capitan Di Lorenzo sulla corsia di destra dopo il turno di riposo osservato a Monza; Kim, Rrahmani e Olivera formeranno il resto del reparto arretrato. A centrocampo Lobotka con ai lati Anguissa e Zielinski, mentre Elmas è avanti su Politano rientrato nei ranghi da poco dopo un infortunio. Al centro dell'attacco c'è indiscutibilmente Osimhen, che vuole tenere Lautaro lontano in classifica marcatori nello scontro diretto.



KVARA CE LA FA - Dopo la seduta di allenamento odierna svolta con il gruppo, cresce la fiducia sulla presenza di Kvaratskhelia dal primo minuto contro l'Inter: il georgiano dovrebbe spuntarla su Raspadori, mentre Elmas potrebbe anche essere impiegato a centrocampo con Politano titolare e Zielinski in panchina.



La probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.