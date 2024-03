Napoli-Kvaratskhelia, le ultime sul rinnovo: appuntamento fissato

Appuntamento a maggio per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli. Come viene riportato da La Repubblica, De Laurentiis vuole trasformare il georgiano nel giocatore più pagato della rosa: uno stipendio da 6 milioni di euro.



La trattativa con l'entourage di Kvaratskhelia non è ancora decollata e numerosi top club pronti a inserirsi. Eventuali offerte irrinunciabili, tuttavia, dovranno essere presentate al patron azzurro, che per il momento sembra deciso a rispedirle almeno per altri 12 mesi al mittente.