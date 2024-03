Napoli: a Barcellona era presente l'agente di Kvaratskhelia, il punto su rinnovo e futuro

Emanuele Tramacere

Il Napoli è uscito sconfitto martedì sera dalla sfida contro il Barcellona che è costata l'eliminazione dalla Champions League, una gara spartiacque che sta già avendo ripercussioni sull'attuale squadra allenata,. almeno fino a fine stagione, da Francesco Calzona. Fra i giocatori che restano in bilico c'è anche Khvicha Kvaratskhelia che da inizio anno sta trattando il rinnovo di contratto senza trovare la firma finale.





L'AGENTE A BARCELLONA - E proprio a Barcellona, allo stadio per seguire la gara, non c'era soltanto il discutissimo patron Aurelio De Laurentiis, ma sugli spalti era presente anche l'agente del giocatore, Mamuka Jugeli, arrivato in Catalogna per assistere alla partita, ma anche per portare avanti il discorso prolungamento (con aumento).



IL PUNTO SUL RINNOVO - Dopo mesi di grande freddo, il Napoli e l'agente di Kvaratskhelia sono tornati a parlarsi anche se ad oggi resta grande distanza fra domanda e offerta. L'esterno georgiano è oggi il terzo meno pagato dell'intero organico e vuole balzare al top, praticamente ai livelli del rinnovo firmato da Victor Osimhen. De Laurentiis è disposto a premiarlo, ma sicuramente non a quelle cifre dato il progetto di contenimento dei costi da tempo messo in atto dalla proprietà. Entro fine stagione ci saranno altri summit, tutti sono ottimisti, ma le offerte che inizieranno ad arrivare per lui non possono che complicare l'affare e lo stesso club, a più riprese, ha confermato che nessuno sarà più incedibile con la giusta offerta.