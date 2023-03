Kvara colpisce ancora. Khvicha Kvaratskhelia, gioiello del Napoli, è stato decisivo anche sabato contro l'Atalanta, mettendo a segno il gol dell'1-0 per la squadra di Spalletti. Una prodezza commentata così dai canali ufficiali della Lega Serie A: "Sono trascorse circa 16 ore da Napoli-Atalanta e ancora non troviamo un aggettivo per QUESTO GOL di Khvicha Kvaratskhelia". Insomma, un altro grande riconoscimento al valore del giocatore.