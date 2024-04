Napoli, Kvaratskhelia non si è allenato: le ultime verso l'Empoli

Ilprosegue la preparazione verso i prossimi impegni, che vedranno la squadra di Francesco Calzona scendere in campo contro l'nel match previsto per le ore 18 di sabato 20 aprile. Dal campo del Konami Training Center, i partenopei sono scesi oggi in campo per una seduta d'allenamento, sotto gli occhi attenti del mister e del suo staff. La notizia - oltre alla presenza di Dries Mertens in visita agli ex compagni - è, che non ha preso parte alla seduta, in quanto non al meglio.Alla base dell'assenza del georgiano, come riportato dal Napoli nel report ufficiale, c'èche lo ha reso indisponibile. Nulla di grave dunque, con il Napoli che conta dunque di riaccoglierlo regolarmente in gruppo nei prossimi giorni, sperando che si possa ristabilire al più presto. Non dovrebbe essere in pericolo la sua presenza con l'Empoli, ma tutto dipenderà da quanto ci metterà a riprendersi da questa battuta d'arresto. Importanti indicazioni arriveranno, in questo senso, dalla seduta di domani. Tra gli altri, lavoro personalizzato pere terapie per

"Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. Piacevole sorpresa oggi al Konami Training Center per la gradita visita di Dries Mertens con il figlio Ciro. L'ex bomber azzurro ha assistito all'allenamento e ha salutato il gruppo con grande emozione e affetto. La squadra ha iniziato la seduta svolgendo attivazione a secco. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che si sono alternati, sui campi 1 e 2, in circuito di forza e lavoro tecnico tattico. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo. Kvaratskhelia non si è allenato per una gastroenterite. Terapie per Contini".