Tanti gol, ma mai uno contro il Milan. Stasera Osimhen e Kvaratskhelia proveranno a sfatare un tabù: i due attaccanti del Napoli non hanno mai segnato ai rossoneri. In questa stagione, sommando i loro numeri, hanno totalizzato 39 gol e 21 assist. La squadra di Spalletti con loro due in campo insieme ha perso solo 3 volte su 25 partite, segnando 46 reti totali per una media di 2,4 gol a gara.