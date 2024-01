Napoli-Kvaratskhelia, rinnovo lontano: De Laurentiis pronto a triplicare l'ingaggio, la richiesta monstre dell'agente

Giovanni Annunziata

La notizia del giorno in casa Napoli riguarda il rinnovo di Matteo Politano. L'esterno ex Sassuolo e Inter, dopo un tira e molla di qualche mese, ha esteso il suo rapporto con gli azzurri fino al 2027. Ora è tempo di pensare anche a Khvicha Kvaratskhelia, con il quale si parte da un contratto più lungo (rispetto a quello antecedente di Politano fino al 2025), ovvero fino al 2027, ma c'è bisogno di ritoccare qualcosina, anche per premiare colui che è stato il miglior calciatore della Serie A 2022/23. E si tratta dell'ingaggio, dato che il georgiano è tra i meno pagati della squadra con i soli 1,3 milioni di euro a stagione.



DISTANZA PER IL RINNOVO - Nessuna fretta per De Laurentiis, questo è chiaro. Proprio per la durata che non porta a dover accelerare i tempi (come successo invece con Osimhen). Intanto i discorsi per il rinnovo di Kvara sono stati avviati, a partire dalla scorsa estate quando Mamuka Jugeli (agente del giocatore) è arrivato a Dimaro per parlare a quattr'occhi con presidente, direttore sportivo e responsabile dell'area scout. Primi sondaggi per chiarire che la volontà era quella di proseguire insieme. Ora è tempo di cifre, di cercare l'accordo. Il Napoli è pronto a triplicare l'ingaggio di Kvaratskhelia: offerta da quasi 4 milioni di euro a stagione. In virtù di quanto visto, però, Jugeli vuole quasi il doppio. Almeno 7 milioni di euro la richiesta dell'agente. C'è distanza in questo momento, la strada per il rinnovo di Kvara è ancora tutta da definire.