Il Napoli dovrà ancora fare a meno di Khvicha Kvaratskhelia. L'esterno georgiano, dopo aver saltato la partita con l'Atalanta, non sarà a disposizione di Spalletti neanche per l'impegno con l'Empoli, in programma domani alle 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona.



LE CONDIZIONI - Le condizioni di Kvara, dopo la lombalgia acuta che lo ha costretto al forfeit per la trasferta di Bergamo, sono migliorate ma non abbastanza: il georgiano ha dovuto dunque lasciare l'allenamento e dunque Spalletti non intende rischiarlo per l'Empoli.