Manca solo l'ufficialità e Kvicha Kvaratskhelia sarà un nuovo giocatore del Napoli. Classe 2001, l'esterno offensivo georgiano firmerà un contratto fino al 2027.



Attualmente Kvaratskhelia è in forza alla Dinamo Batumi, club georgiano che è primo in classifica. Ieri si è messo in mostra vestendo i panni del trascinatore nella vittoria in campionato contro Sapekhburto K'lubi Gagra. Per lui un assist (dopo un tunnel ad un avversario ha pennellato un gran cross sul secondo palo) e due gol (il secondo è un bel tiro a giro).