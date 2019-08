Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli ha un alleato nella corsa a Icardi: Steven Zhang che non vorrebbe cedere l'attaccante argentino alla Juventus: "Al momento è difficile immaginare che il presidente interista si faccia convincere del contrario, ma una porticina è comunque il caso di lasciarla aperta. In realtà, in questi mesi l’ipotesi di uno scambio con Dybala è sempre rimasta sullo sfondo, negli ultimi tempi però si è sempre più affievolita. E’ vero che resta la soluzione che accontenterebbe le esigenze di tutti, ma in certi casi la ragione può essere messa da parte per affidarsi al cuore e alla pancia. Chissà magari il Zhang jr. sarà stato informato che in passato gli affari con la Juventus non hanno regalato troppi sorrisi. Il suo predecessore, Thohir si ritrovò i tifosi a protestare sotto la sede per lo scambio Guarin-Vucinic, che poi saltò proprio per questo motivo. Con Icardi-Dybala non accadrebbe, ma tanto vale non rischiare".