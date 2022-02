Mancano meno di 24 ore e andrà in scena una sfida ricca di fascino., sedicesimi di finale di Europa League. All’andata al Camp Nou le due squadre non sono andate oltre l’1-1, così chi vincerà a Fuorigrotta accederà agli ottavi.Il Barcellona è arrivato oggi a Napoli e alloggia presso il noto Hotel Vesuvio, che affaccia proprio sul lungomare. Nel pomeriggio i catalani si sono spostati allo Stadio Diego Armando Maradona dove si è tenuta la conferenza stampa di Xavi e ter Stegen. Successivamente allenamento in campo.