. Questa mattina gli azzurri hanno sostenuto l'allenamento all'SSC Napoli Konami Training Center.Sessione aperta per i primi quindici minuti alla stampa in cui c'è stata una prima fase di torello e di attivazione in cui si è respirato un clima assolutamente disteso e di affiatamento. Successivamente schemi su calcio piazzato e partitina per concludere la sessione.