Napoli in campo questa mattina per la sessione d’allenamento alla vigilia dell’esordio stagionale in Champions League. Dopo la vittoria all’Olimpico contro la Lazio, Spalletti e i suoi uomini vogliono mettere in campo un’altra bora prestazione anche in campo europeo.



OSIMHEN OUT - Dopo il duro colpo di sabato e gli esami che hanno dato esito negativo nella giornata di ieri, Lozano oggi si è allenato regolarmente in gruppo, senza alcun problema. Osimhen, alle prese con un risentimento muscolare, oggi non ha partecipato all’attivazione e al torello iniziale con il resto del gruppo squadra. L’attaccante nigeriano è sceso in campo venti minuti dopo per andare a lavorare a parte. Resta in dubbio per la sfida contro il Liverpool anche se come contro il Barcellona lo scorso anno in Europa League potrebbe essere lanciato ugualmente da Luciano Spalletti.