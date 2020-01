Scrive il Corriere dello Sport: "Ricardo Rodriguez s'è già allontanato, direzione Eindhoven. Il fluidificante, come si chiamavano una volta, va al Psv, e la corsia di sinistra di Gattuso, nonostante una serie di opzioni greche (Tsimikas e Koutris dell’Olympiacos, Giannoulis del Paok), non diventerà un’ossessione. A questo punto certe strategie dovrebbero cambiare e Ghoulam si ritrova ancora al proprio posto, con la speranza di poter riprendere in fretta. Il Napoli ha tre esterni - Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui - deve sfruttarli in questo tour de force che si profila all’orizzonte e sogna di poter contare ancora su Ghoulam o aspettare che Malcuit, operatosi a ottobre, abbia la possibilità e la forza di rientrare, per il finale di stagione che si prevede comunque denso"