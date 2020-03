Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport appare uno studio sui bilanci delle società. Questi i dati sul Napoli:



Ricavi 216,6 milioni di euro

Costi 252 milioni di euro

Plusvalenze 83,2 milioni

Risultato netto +29,2 milioni (-6,4 milioni nel 2017-2018)

Debiti netti 74,2 milioni

Patrimonio netto 145,4 milioni

Ricavi da diritti tv 144,7 milioni (3° in Serie A)

Ricavi da commerciale 42,4 milioni (5° in Serie A)

Ricavi da stadio 15,9 milioni (5° in Serie A)