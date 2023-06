Le grandi spese dell'Arabia Saudita nel calcio europeo non sono ancora finite. Tanti i discorsi ancora aperti, con diversi club alla ricerca di giocatori e allenatori da portare nel campionato di Cristiano Ronaldo, Benzema & co. Tra questi, alcuni riguardano anche le squadre italiane: il caso Brozovic è ormai noto, ma i sauditi stanno spingendo anche per Hirving Lozano, ala del Napoli, che può partire in questa estate visto il contratto in scadenza tra un anno e la distanza che c'è per un eventuale rinnovo.



REBUS FUTURO - L'offerta giusta per il messicano ancora non è arrivata, i dieci milioni di euro a stagione proposti fin qui al Chucky non hanno ancora convinto l'ex PSV. Non ancora un "no" definitivo, ma un discorso dinamico con contatti che stanno proseguendo e andranno avanti nelle prossime settimane. Il Napoli spinge per un addio del classe '95, un'offerta tra i 12 e i 15 milioni potrebbe bastare per convincere il club azzurro. Soldi che poi i campioni d'Italia andrebbero a reinvestire per il sostituto di Lozano: Riccardo Orsolini è uno dei nomi su cui stanno lavorando gli uomini mercato di De Laurentiis, un altro giocatore in scadenza tra un anno. Un'altra opportunità da cogliere.