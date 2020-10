L'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il tema centrale è stato quello del momento, l'emergenza Covid-19, che si riversa anche sul mondo del calcio. Queste le sue parole:



IL VIRUS - "È arrivato da noi e sta facendo il suo corso. Non ce lo aspettavamo. Non si scherza. Questa malattia è brutta e va combattuta con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione".



AZ ALKMAAR - "Serve cautela. Qui c’è in ballo la salute di lavoratori e professionisti. Non metterei a rischio la salute di questi ragazzi, come ha fatto il Napoli evitando di andare a Torino. In un tempo così difficile non so nemmeno se la gente pensi al calcio. La situazione dei contagi in Campania è davvero grave”.