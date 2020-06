Il futuro di Arek Milik è sempre più lontano da Napoli. Di rinnovo non se ne parla, o meglio il giocatore non sembra voler accettare. Così ecco che diventa molto concreta la possibilità di una cessione.



C'è la Juventus da tempo sulle tracce del giocatore. È pronta l'offerta per un ingaggio da 5 milioni di euro per il polacco. Ma ecco che si inserisce prepotentemente l'Atletico Madrid, pronto a pareggiare l'offerta dei bianconeri. C'è ancora da formulare una richiesta ufficiale al Napoli. I Colchoneros per Milik metterebbero sul piatto Diego Costa con l'aggiunta di un conguaglio. Ma lo spagnolo non rientrerebbe nei piani di De Laurentiis, vista la carta d'identità. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.