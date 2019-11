Edo De Laurentiis, vice presidente del Napoli, alla kermesse "4-4-2 La Fiera del Calcio": "Il calcio è un mondo vero, un mondo pulito che potrebbe essere di istruzione per i ragazzini che vogliono trovare qualcosa di aggregante. Questo 4-4-2 potrebbe diventare un volano per far visitare questa fiera ai ragazzi. Servirebbe una figura e calciatori come Montervino negli spogliatoi del calcio italiano. Ricordo una frase di Gigi Vitale che disse: "Da oggi non ce ne sarà più per nessuno". Dopo 4 settimane di ritiro con Montervino che prendeva a cazzotti chiunque. Sotto la sua figura c'è una grande figura di uomo. Montervino è un uomo tiene alla società, lo stipendio mensile va rispettato, va onorata la maglia e la città. Il tifoso viene allo stadio per il giocatore quindi ci vuole rispetto, rispetto e rispetto. Mi ricordo una chiamata di Montervino a mio padre: "Presidente ma possiamo tornare dalle nostre mogli? Sono quattro settimane che non le vediamo". Con il buon senso si ottiene tutto, bisogna rispettare il posto di lavoro, i ragazzi sono pur sempre dipendenti all'interno di un'azienda. I vecchi calciatori hanno molte più palle di quelli di oggi. Sono usciti sempre da vincitori da ogni campo. Goal di Trotta su assist del Pampa Sosa? Che ricordo bellissimo. Ivano è uno dei nostri allenatori della cantera, bene bene bene. Per me i bambini della cantera sono il futuro, perché non ripartire da loro quindi?! I vivai mancano, da lì bisogna ripartire. I giovani devono crescere con persone di cultura calcistica. Voglio vedere quante scuole calcio hanno davvero degli istruttori e non gente che ieri faceva il parrucchiere od il macellaio. Io domani non mi sveglio e divento un grande ministro. Altrimenti di cosa stiamo parlando? In varie situazioni trovi gente incompetente. Spero che "4-4-2" possa essere un inizio bello per il futuro".