Mattia Grassani, legale del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss per fare il punto della situazione sul passaggio di Maurizio Sarri al Chelsea: "Non so se in questo momento ci sono rapporti, trattative o incontri per Sarri visto che noi legali entriamo in scena dopo. La situazione del tecnico, a livello contrattuale, è molto chiara: la clausola da 8 milioni di euro è scaduta l’ultimo giorno del mese di maggio, se un club la esercitasse ora, Sarri si libererebbe solo a partire dal primo luglio 2019. In questo momento, quindi, qualsiasi club interessato alle sue prestazioni dovrebbe incontrare De Laurentiis e intavolare una trattativa totalmente autonoma dall’importo della clausola"