"Osi out, niente miracolo a Milano", così ha aperto oggi il Mattino oggi. Per la testata napoletana, l'attaccante nigeriano non riuscirà a recuperare in tempo dall'ultimo infortunio rimediato e salterà l'andata dei quarti di Champions League contro il Milan. Un brutto colpo per il Napoli che dovrà quindi fare a meno di Osimhen.