Tra poco più di 24 ore scenderanno in campo Napoli e Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia. Per i padroni di casa nell'ultimo periodo è mancato il sostegno da parte della tifoseria. Ma a quanto pare domani tornerà ad esserci il calore del San Paolo.



Ne ha parlato oggi l'avvocato Emilio Coppola ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live:



"Domani torneranno i gruppi organizzati al San Paolo. Ci sono state alcune dichiarazioni del Napoli e segnali di apertura da parte della Questura per evitare provvedimenti nei confronti dei tifosi. Servirà una sorta di 'riabilitazione' per farli tornare allo stadio. Per la prossima stagione individueremo delle aree per il tifo, magari inserendo dei palchetti. Fino al termine del campionato si è deciso di stemperare i toni e sostenere la squadra seguendo le norme previste dal regolamento d’uso. Chiediamo soprattutto un’applicazione di buonsenso. Poi vedremo cosa accadrà nel corso del campionato".