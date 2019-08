Come racconta il Corriere dello Sport sulla vicenda Icardi: "L’entourage del calciatore ha capito che a Napoli Maurito tornerebbe ad essere… un Re. Senza fascia da capitano, ma con Ancelotti potrebbe segnare decine di reti. Ecco perché anche la moglie-agente lo ha spinto a considerare questa opzione e il giocatore stesso ha metabolizzato che per la sua carriera non è una cattiva soluzione. Anzi...

Resta ora da vedere se De Laurentiis raggiungerà un accordo con Marotta, dopo che nei dialoghi nelle scorse settimane il presidente azzurro si è scoperto molto lontano dalla richiesta interista di 75-80 milioni per il cartellino. Se tra i due club arriverà la fumata bianca, Mauro al Napoli stavolta non dirà di no".