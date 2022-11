L'impatto di Kvaratskhelia in Serie A è stato notevole. Il georgiano classe 2001 ha sorpreso tutti in questo avvio con la maglia del Napoli e si prepara per continuare ad incantare da gennaio in poi.



Arrivato appena cinque mesi fa, su Kvaratskhelia è chiaramente già piombato l'interesse di grandi club europei. Il Napoli non pensa a cederlo né oggi né la prossima estate. Così ecco che i procuratori del georgiano hanno fretta e spingono per un adeguamento di contratto. L'ex Dinamo Batumi percepisce 1,7 milioni di euro lordi e De Laurentiis ha aperto al ritocco dell'ingaggio. Lo riporta Il Mattino.