Domani per il Napoli ci sarà una prova importantissima. Alle 18 gli azzurri affronteranno l'Inter. In caso di vittoria Spalletti e la sua squadra riassaporeranno il gusto del primato in classifica. Una chance importantissima. Lo sanno i giocatori, lo sa benissimo la tifoseria che ha suonato la carica alla vigilia del match. Il Napoli si è ritrovato a Palazzo Caracciolo, un hotel del centro, per il ritiro pre-gara. Centinaia di tifosi ad accogliere i calciatori, tra i più acclamati Mertens, Koulibaly e Osimhen.



Il pezzo forte, però, è arrivato dopo che la squadra si era sistemata con calma nell'hotel. Ecco gli ultras della curva B che hanno esposto uno striscione con su scritto "Notte prima dell'esame". Gli stessi hanno incontrato i due capitani della squadra, Insigne e Koulibaly con i quali hanno parlato, gli hanno fatto sentire la loro carica e gli hanno detto che domani non ci saranno per questioni legate alla capienza limitata. Però ci hanno tenuto a dimostrare tutta la propria vicinanza. Napoli-Inter è già iniziata, in città la febbre per l'attesissima sfida è veramente alta.