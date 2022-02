. Dopo il derby si doveva smaltire la delusione e resettare i pensieri in vista della delicata sfida di coppa contro la Roma, ora non c’è tempo per digerire una vittoria perché la testa è rivolta ae al solo punto che la divide dall’Inter capoclassifica.. La squadra di Inzaghi attende un’altra pretendente al trono una settimana esatta dopo l’amara sconfitta nel derby. Al “Maradona” il Napoli si presenterà come una delle squadre più in forma del momento:dopo una pausa preoccupante a metà stagione. All’andata il Napoli si presentò a San Siro con un dato impressionante: quello delle reti subite. La squadra di Spalletti arrivò alla trasferta di Milano con la difesa di gran lunga meno battuta del campionato con sole tre reti subite.. Per la squadra di Inzaghi sarà difficile scardinare il reparto difensivo degli azzurri anche considerando il recupero di un elemento fondamentale come, tornato appena in tempo dopo il trionfo in coppa d’Africa. Il Napoli è in assoluto e senza discussioni la squadra che ha incassato meno gol di tutte., non tanto per la classifica quanto per il possibile crollo del morale, mentre Spalletti avrà dalla sua la carica di potersi giocare in casa propria una partita così importante per le sue ambizioni tricolori.Diciamo che l’Inter probabilmente sperava di arrivare a questo big match in condizioni migliori. Al 77’ minuto del derby la prospettiva nerazzurra era quella invidiabile di aver mandato il Milan a -7 e aver lasciato il Napoli a -4 con una partita ancora da recuperare.La classifica parla chiaro così come il livello dei nostri avversari. Noi invece abbiamo un po’ di problemi. Purtroppo dovremo giocare questo delicatissimo incontro con la maggior parte dei titolari molto stanchi dai tanti impegni ravvicinati e molto importanti.. L’Infortunio (con squalifica) dicrea un altro problema a Inzaghi.Inzaghi però dovrà fare fronte ad altri rompicapi di formazione.. Sanchez è il più in forma mentre l’attaccante bosniaco arriva dai gol contro Venezia e Roma. Lautaro sembra quello più in ritardo, stanco e non brillante come nei tempi migliori. Si sente la sua mancanza ma nei big match rinunciare a lui è sempre molto difficile.. Non sarà facile. Toccherà a Inzaghi capire cosa sia meglio fare in questa ingarbugliata situazione. Perché non ci sarà solo il Napoli a prenderci di petto ma lo scontro Champions con il Liverpool sarà ancora più decisivo per la qualificazione ai quarti dopo 11 anni di attesa.