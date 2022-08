Nel segno di una stagione che comincia e che né Verona né Napoli hanno idea di come finirà, ma anche, campione di perbenismo, di riservatezza e di incredibili parate con i piedi. Così comincia. Il primo pensiero è per lui, volato via qualche giorno fa, capace di vincere coi gialloblù il titolo nell’85 e di rivincerlo col Napoli nell’87. Garella, certo, ma come non pensare, stasera, anche a Giuliano Giuliani, che sostituì Garellik prima a Verona e poi anche a Napoli, dove vinse uno scudetto e che morì nel ’96 appena trentottenne. Strani incroci e tristi storie di campioni.Una lacrima, anzi due e poi il via a quest’avventura nuova. Che il, assai più dei padroni del campo, comincia connonostante addii importanti e mercato ancora in corso. Così è: facendo il bilancio di questo primo turno di stagione, probabilmente. E la cosa, in attesa di nuovi arrivi, mette di buon umoree anche, il quale il trionfo dei suoi se l’è visto in barca, sul mare delle Eolie.che perduto il tudoriano profilo di squadra fisica, feroce, instancabile, non ha ancora trovato – fors’anche qui per partenze importanti e nuovi arrivi che non arrivano – quello ordinato e più gentile che gli propone, il quale, per giunta, mette. Cosicché sono le qualità dei singoli e, di conseguenza, la somma delle qualità dei singoli che fin da subito fanno la differenza. Nel senso cheE del ritmo. E degli spazi, mai concedendo la profondità a chi gli sta di fronte.Insomma,. Squadra che avvia il gioco coi centrali di difesa, attrae il Verona al centro e poi cerca Kvara e ancor di più Lozano, sul quale Amione (rientrato dalla Reggina) è troppo a disagio. Si spiegano cosìSì, esuberante il Napoli e timido il Verona. Ma si sa, il pallone non bada a queste cose. La sorpresa è sempre là, dietro ogni giocata e infatti alla mezz’ora accade quello che proprio non t’aspetti:, appena rientrato dall’Anversa, approfitta d’uno dei pochi errori del Napoli in uscita e costringe in angolo. E su quest’angoloProprio così: il Napoli domina e il Verona segna.Non si fa prendere dalla frenesia o, peggio ancora, dalla paura. No, il Napoli ricomincia come niente fosse. O forse no, Perché ci dà dentro anche con più velocità nella circolazione del pallone, ricacciando il Verona nella propria metà campo.. Il cross da sinistra è del solito Lozano e il colpo di testa del georgiano non perdona. Festa grande, per lui e non finisce qua. Alla fine dei due minuti di extra time, a niente da riposo, infatti, il Napoli passa ancora.pure perché Faraoni lo perde di vista e di marcatura.Dunque, risultato ribaltato a fine primo tempo. Ma ad essere onesti è pure giusto visto l’, ie la bontà del calcio che il Napoli propone. E poi, troppo accondiscendente, troppo dimesso il Verona, al quale non era bastato neppure l’improvviso vantaggio per trovare la forza e il coraggio d’azzardare un po’ di gioco credibile e efficace. Ma, si sa, mai dire mai. Perché appena torna in campo,Gioca bene, il Napoli, maNon gioca granché bene, invece, il Verona, ma là davanti non si spreca proprio nulla.Comunque sia, tutto da rifare. La partita ricomincia. E si fa più avvincente, più interessante, se si vuole. Per due ragioni: perché, il quale anticipa il portiere del Verona concludendo col successo personale una rapida giocata in verticale ed esaltando un assist favoloso di Kvara e perché il Verona dà l’illusione d’essersi dato una mossa, finalmente. Per qualche minuto è più organizzato e determinato, ma è solo un’illusione perché. In verità non trova linee di passaggio libere, il mediano che si candida ad insostituibile regista, e allora se ne va da solo palla al piede. Troppa libertà gli concede la difesa del Verona questo è vero, ma la giocata e il tiro e il gol sono tutti da godere.Quattro a due. Il Napoli si sente più tranquillo, anche se il Verona non s’arrende. Cioffi ci prova con i cambi. Porta freschezza in campo prima con Retsos e Piccoli per Amione e Henry e poi anche con Barak (per Hongla) e Djuric per Lasagna, ma non è serata eAlle mosse di Cioffi, comunque, Spalletti replica con Elmas per Kvara, con Politano per Lozano, con il debuttante in A Zerbin al posto di Zielinski e nel finale anche con Olivera per Mario Rui e Ounas per Osimhen. E la qualità che arriva dalla panchina del Napoli è sicuramente superiore. Tant’è cheMa conta niente. Per il Napoli va bene anche così. E se questo è l’inizio, forse non è vero che il Napoli sarà fuori dai giochi.: 29' p.t. Lasagna, 48' p.t. Osimeh, 3' s.t. Henry, 10' s.t. Zielinski, 20' s.t. Lobotka, 34' s.t. Politano: 29' p.t. Guenter, 37' Lozano, 43' p.t. Lorenzo, 10' s.t. Kvaratskhelia, 20' s.t. Rui(3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Amione (dal 13' s.t. Retsos); Faraoni, Tameze, Hongla (dal 22' s.t. Barak), Ilic, Lazovic; Henry (dal 13' s.t. Piccoli), Lasagna (dal 37' s.t. Djuric). Allenatore: Cioffi.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (dal 34' s.t. Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (dal 32' s.t. Zerbin); Lozano (dal 32' s.t. Politano), Osimhen (38' s.t. Ounas), Kvaratskhelia (23' s.t. Elmas).: 46' p.t. Amione, 6' s.t. Amione, 9' s.t. Osimehn