Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco le sue parole relative al calcio di rigore non assegnato in favore del Napoli per l'intervento di Foulon su Lozano nel primo tempo:



"La designazione per il derby campano è stata per i più bravi. Doveri, al netto del rigore, ha fornito un'ottima prestazione. Era difficile avere più reattività per essere vicino all'azione. La lettura dell'episodio è semplice. Valeri avrebbe dovuto chiamare Doveri. C'erano tutti i criteri per l'intervento del Var. È un chiaro errore: perché non l'ha fatto? Bisogna chiedere a loro, dovrebbe intervenire l'Aia in maniera costruttiva spiegando la decisione, potrebbero arricchire la casistica con queste spiegazioni".