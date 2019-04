L'ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport sul momento che sta vivendo Insigne: "Se hai un momento di sconforto l'ambiente diventa più dura. So benissimo cosa sta provando, è un dolore forte che ti colpisce fisicamente. Non ha bisogno di consigli, casomai posso dire ai tifosi che dà sempre il massimo in campo. In quei momenti io mi circondavo solo di persone care e piano piano ritrovato la fiducia. Sono sicuro che in questo caso anche tecnico e società lo aiuteranno. Perché al di là di tutto, parliamo di un capitale umano del Napoli".