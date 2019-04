Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, ora centrocampista del Dalian Yifang, parla della sua esperienza in Cina: "Non riesco a comunicare con i compagni se non a gesti. Non sono soddisfatto delle mie prestazioni, cerco sempre di dare il meglio ma non mi sono mai trovato in una situazione così difficile. Tante volte vorrei comunicare con i compagni, ma a causa della lingua non posso e allora mi faccio capire a gesti".



L'ex capitano del Napoli sta attraversando un periodo molto complicato con la sua nuova squadra, con cui ha disputato sin qui 6 partite senza trovare la via del gol; il Dalian ha vinto soltanto una delle ultime 7 partite disputate e ha perso pesantemente l'ultima contro il Beijing Guoan, nella quale Hamsik non figurava tra i convocati.