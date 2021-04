Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC. Queste le sue parole:



BAKAYOKO - "A Napoli siamo abituati a dare giudizi affrettati. Con le maglie di Chelsea, Milan e Lione Bakayoko si è costruito una carriera. Le ultime prestazioni hanno aperto uno scenario di possibile conferma, ma sarà la società a decidere".



OSIMHEN - "Le critiche sono dovute al palato fine dei napoletani che è abituato a Cavani, Higuain e Mertens. Osimhen ha dimostrato che quando è in buona condizione fisica può essere devastante. Ha grandi qualità, le metterà in mostra".



MERCATO - "Al Napoli manca un altro esterno sinistro. La società lo cerca da anni non riuscendo a trovarlo. Speriamo sia l'anno buono".