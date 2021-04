Domenica il Napoli scenderà in campo alle 15 per affrontare il Cagliari. Nel mirino c'è l'obiettivo Champions League e occorrerà una vittoria contro i sardi per proseguire la striscia positiva. Ma ci sono anche dei record personali da battere.



Insigne vuole superare se stesso, dato che il suo record di gol messi a segno in un singolo campionato è di 18. Ora è a quota 17, ne serve uno per eguagliare il primato personale e due per superarlo. Mertens, invece, ha segnato 102 gol in Serie A con la maglia del Napoli, primato che condivide con Vojak. Con un altro gol diventerebbe da solo il marcatore con più gol in campionato nella storia del partenopea.