Gli ultimissimi giorni di mercato potrebbero riservare ancora delle sorprese. In casa Napoli c'è Manolas ancora in bilico e spera ancora di potersi trasferire all'Olympiacos.



I greci potrebbero offrire al Napoli il centrocampista Mady Camara come contropartita. Quest'ultimo ieri si è reso protagonista sui social con un episodio mettendo "like" al post del club azzurro riguardo il sorteggio di Europa League. Lo riporta oggi Repubblica.