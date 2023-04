#Anguissa e la squadra si sono caricati così, prima della partenza direzione Milano: tanti tifosi del #Napoli pronti a trasmettere tutto il loro calore #MilanNapoli #ChampionsLeague pic.twitter.com/FzcICBITlq — Giovanni Annunziata (@giovanniannun) April 12, 2023

i. Un traguardo che non aveva mai raggiunto il club partenopeo e la voglia di non fermarsi qui, in un'annata da sogno, è veramente tanta. Ci credono i calciatori, ci credono tantoche arrivava a Capodichino, prima di salire sull'aereo che li avrebbe portati a Milano. Tutto ripreso dal centrocampista del Napoli, Frank Zambo, che ha ringraziato i sostenitori: "Sempre con noi".