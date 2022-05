pesantemente colpiti dalla doppia mancata partecipazione consecutiva alla competizione europea più importante e dai danni economici causati dalla pandemia,L'addio di capitan Insigne ha indicato la via e potrebbe aprire le porte ad altri sacrifici eccellenti, in nome del risanamento del bilancio e dell'abbattimento dei costi e alla volontà/necessità di rinnovare gli stimoli di un gruppo arrivato a fine ciclo. Con le, leader indiscusso dello spogliatoio e ormai punto di riferimento per tutto l'ambiente napoletano.Koulibaly è attualmente il calciatore più pagato dal Napoli coi suoi 6 milioni netti a stagione e piace al Barcellona, alla ricerca di un erede di Piqué. Il giocatore ama Napoli e il Napoli e ha sempre messo il club azzurro in cima alla lista delle preferenze, ma, per non perderlo a parametro zero nell'estate 2023. In caso di separazione, occhio al nome dell'argentino del Feyenoord Marcos Senesi, che può tornare di moda, così come a Leo Ostigard, in prestito al Genoa dal Brighton, giocatore molto apprezzato da Giuntoli. Che al contempo si appresta a blindare Rrahmani dopo il summit previsto a giorni col suo procuratore (scadenza 2024).- Per una difesa che potrebbe cambiare volto, attenzione anche ai movimenti in mezzo al campo:Il contratto in scadenza nel 2023 non è mai stato prolungato anche per una precisa volontà dell'ex Betis Siviglia di fare ritorno in Spagna. Il Barcellona ha in mente altri profili e anche il Real Madrid, nonostante il noto apprezzamento di Carlo Ancelotti (che lo volle a Napoli su imbeccata del figlio Davide), ad oggi non è così caldo;dunquedel Cholo Simeone. Con lui, in uscita ci sono pure Demme, che dopo un ottimo avvio è sparito dai radar di Spalletti, e, frenato nelle sue due stagioni napoletane da qualche problema fisico di troppo, ma anche da qualche incidente fuori dal campo e da un rendimento spesso non all'altezza nei match decisivi contro le rivali di maggior spessore.che, dopo averlo acquistato per 80 milioni di euro nell'ambito della maxi operazione imbastita col Lille, parte da una valutazione di 100 milioni.: il recente incontro col presidente è servito per raggiungere un'intesa di massima sotto l'aspetto economico, ma affinché il rinnovo diventi realtà servirà chiarire la propria posizione nel Napoli del futuro dal punto di vista tecnico. Dopo un incontro risolutore con Spalletti.